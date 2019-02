Viljandi valla kultuuri- ja noorsootööspetsialist Jana Seeba selgitas, et Kolga-Jaani kultuurimaja on valla hallatav asutus ja sellest lähtudes on ka töökuulutus koostatud. «Vald otsib Kolga-Jaani piirkonda kultuuritöötajat, kes peaks selle piirkonna kultuurielu korraldama ja arendama,» ütles ta.