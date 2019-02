Ugala soodusmüük algas hoogsalt

Ugala turundusjuht Mari Nurk ütles, et kõige suuremat huvi tuntakse kevadiste uuslavatuste vastu. "Müügitabeli tipus troonib Andres Noormetsa uuslavastus "Surmkindlad asjad siin elus", mis räägib hingemineva perekonnaloo armastusest kodusõjas ja lühiühendustest paradiisis. Selle lavastuse kevadistele etendustele on saadaval veel viimased kohad."

Nurk lisas, et publiku huvi on pälvinud ka Ott Aardami autorilavastus "Toru" ning Taago Tubina lavastatav Eno Raua põnevuslugu "Etturid".

Nurk ütles, et järjest rohkem ostetakse pileteid internetist, mitte kohapealt. "Kui varasematel aastatel on kampaanianädalal ulatunud järjekorrad Ugala kassa eest välisukseni, siis nüüd on järjest enam suurenenud just internetis tehtavate piletiostude hulk. Samuti saabuvad suuremad grupibroneeringud pigem telefoni teel."

Nurga sõnutsi osteti internetist pileteid kampaania esimesel päeval üle 80 protsendi, varem on see olnud üle 60 protsendi. "See näitab selgelt, et kui piletiostjal on võimalus ost teha interneti kaudu, siis ilmselt ongi see mugavaim variant. Esimene piletiost tehti, kui kell lõi 4. veebruari esimest minutit ehk siis kell 00.01," rääkis Nurk.