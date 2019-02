Tartumaa juurtega Aigi Märtin on Viljandis elanud üle 30 aasta, kuid ta on kindel, et igal piirkonnal on oma vereringe ja seda aastatega juba ei muuda. Et siinse eluoluga võimalikult tugev side saavutada, on ta appi võtnud ajaloo. Nimelt kogub ta Viljandiga seotud postkaarte ning vanu fotosid, millele on jäädvustatud linnavaateid ja siinseid tähtsündmusi.