Käin Sakala reporterina tihti Viljandimaa eri paigus ja külastan ka paljude inimeste kodu. Viimase poole aasta jooksul on minuga aina rohkem püütud rääkida poliitilistel teemadel. Nii mõnigi on hakanud vargsi oma poliitilistest eelistustest kõnelema ning enamasti on selleks olnud Eestimaa Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE).