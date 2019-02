Cleveron otsib hübriidratta arendajat

Cleveron annab oma kodulehel teada, et tootearendusvõistluse peaauhinna võidab elektrijalgratas, mis sõidab Kõrgemäest üles kõige kiiremini. Finaalis peab võistleja kogu aeg väntama.

Peaauhind on 5000 eurot. Tootearendusvõistluse Geenius.ee lugeja lemmiku auhinna 2500 eurot võidab enne finaali kõige rohkem hääli kogunud toode. Parima disaini rakendaja 2500-eurose auhinna võidab lahendus, mis seob tehnoloogilised võimalused, ergonoomika ja esteetika tervikuks.

Tiimi saab registreerida ja ideid esitada 4. märtsini. 9. märtsil on tiimidega tutvumine, tagasiside andmine ja parimate valimine. 27. aprilliks tuleb žüriile saata oma tööst videoülevaade. Finaal on 8. juunil Viljandis Kõrgemäe tänaval.

Kodulehel on välja toodud, et tiimiga projekti elluviimiseks on vajalik osata mehaanikat, elektroonikat, tarkvaraarendust, projektijuhtimist, tootedisaini ja turundust.