Hobipruulijad asuvad võistlema ametliku tootepartii nimel

Käsitööõlle võistluse korraldaja, Eesti väikepruulijate liidu liige Alar Tammela sõnul annab võistlus kinnitust, et Eesti eri paigus valmib huvitava maitsega õllesid.

"Paljud tänased professionaalsed käsitööõllemeistrid on alustanud just kodupruulijatena. Seepärast julgustame kõiki hobipruulijaid oma väljatöötatud põnevaid maitseid tutvustama. Kunagi ei tea, millisest pruulinurgast võib tärgata edukas äri, kust Eesti käsitööjoogimaastik leiab uued säravad tegijad," rääkis Alar Tammela.

Lisaks parima hobipruulija tiitlile on võiduõllede tegijatele välja pandud muid auhindu. Peaauhinnaks on ametlik pruul ja miniõlletehas koduseks õlletegemiseks. Võitja saab ise valida, kumb auhind just temale rohkem sobib. “Ametliku pruuliga saab võiduõlle teinud hobipruulija kohe külge professionaalse märgi, mis avab tegijale kindlasti uue maailma,” selgitas Tammela.