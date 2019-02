Kuigi jää oli vesine, ei seganud see uisutajaid poognaid võtmast. Mõni selline lõppes küll plartsatusega.

Pühapäevahommikune sulailm mängis vingerpussi neile, kes olid otsustanud lõunaks sammud seada Suure-Jaani järve äärde perepäevale. Kohalolijad kinnitasid, et sellest nad end häirida ei lase, peaasi et seljas on õigesti valitud rõivad.