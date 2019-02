Juhtkiri. Mis sa oled, ühinemisleping?

Mullu novembris said kõik haldusreformi käigus moodustunud või laienenud omavalitsused rahandusministeeriumilt riigihalduse ministri Janek Mäggi allkirja kandva viisaka pöördumise, mille sisu on, et ühinemisleping pole suvaline paber, milles sisalduvaid lubadusi ei tohi niisama lihtsalt täitmata jätta. Ministeerium tuletab meelde, et too leping kannab kõigi liitunud omavalitsuste tahet ning sätestab põhimõtted, garantiid ja poliitilised lubadused, mis olid ühinemise eeldusteks. Ühtlasi õpetatakse pöördumises, et kui omavalitsus siiski leiab, et mõnda lepingu sätet ei ole praktikas võimalik täita või see piirab muude tegevuste elluviimist, tuleb volikogul algatada ühinemislepingu muutmine.