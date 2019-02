Ent tavaliselt on suusakepp ka tikksirge, mitte 90-kraadise nurgaga. Eelmisel pühapäeval Holstre-Polli suusaradadel peetud maakonna meistrivõistluste esimesel etapil õnnestus ühel võistlejal kepile just selline nurkraua kuju anda. Mingit tolku sellest siis muidugi enam polnud, nii et seda võis hoida kuidas tahes.