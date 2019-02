Erakonna vahetamist ei vaadata just kõige parema pilguga. Seda nimetatakse ülejooksmiseks, tuulelipuna käitumiseks ning põhimõtete ja maailmavaadetega kauplemiseks. Kõneainet pakkunud keskerakondlase Juhan Juhkamsoo juhtum lõppeval nädalal on aga näide sellest, et kui inimene avastab end ühe partei liikmena hoopis teistsuguse partei vaateid esindamas, ei tule lojaalsusest niikuinii midagi välja.