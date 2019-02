Kuid vähemalt nüüd, takkajärgi, võib küll öelda: see, et Viljandi aastapreemia saab Park Hotell Viljandi, oli ju teada. Mis sest, et hääletus linnavolikogus oli vaba ja demokraatlik. Ainuüksi see, kui linlaste tosinast ettepanekust seitse puudutavad sama asja või samu inimesi, näitab midagi. Nii koguski Park Hotell 22 häälest 19.