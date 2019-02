Jürgen Ligi: kõige tähtsam on, et poliitikud jätaksid häbenemise oma kehva hariduse pärast ega töötaks vastu

Jürgen Ligi, väga kaua on Reformierakond olnud valimistel üks peategelasi, olgu siis vaataja vinklist sõltuvalt positiivne või negatiivne. Praeguste valimiste juures näen pigem seda, et kõige suurem teemapüstitaja on EKRE ja tolle peamiseks vastaseks on sotsiaaldemokraadid. EKRE on suuresti üle võtnud ka opositsiooniliidri rolli. Kas teile endale ka tundub, et Reformierakond kandideeriks justkui parima kõrvalosatäitja auhinnale?