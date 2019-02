Põhjenduseks on Muki sõnutsi asjaolu, et selle kandi külad on vedanud mitut traditsioonilist spordiüritust, näiteks Jüriöö jooksu ja Holstre triatloni, ning korraldanud ümbruskonna rahvale Holstre magasiaidas üritusi, kirjutanud projekte ja teinud talgupäevi. Nende eestvedaja on Marika Kivistik.