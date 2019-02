Lõõtsavägilased on tegutsenud viis aastat.

Ansambel Lõõtsavägilased alustas tegevust 2014. aasta jaanuarikuus. Just siis said teoks esimene proov ja ülesastumine kodulinnas Karksi-Nuias. Viie aasta jooksul on antud üle 500 kontserdi ja esinetud kõikidel Eesti suurimatel lavadel.