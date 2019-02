Seda tõestab ka praegu Linnagaleriis olev Viljandi fotoklubi mulluse aasta ülevaatenäitus, kus meeldesööbivaid pilte pole just ülearu palju. Tänu eelvalikule on väljapanek aga ühtlasema tasemega kui varasematel aastatel. Vaid mõni üksik foto tekitas mõtte, et see pole ehk eksponeerimist väärt. Näiteks kiikujate ja noorpaari pilt, millele segaduse tõttu siltidega oli juurde pandud info, et need on parimad portreed.