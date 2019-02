Häbitust tõprast puukallistajani ehk Väike poliitikute välimääraja

Eri meediaväljaannetes on esitletud valimiskompasse, et kodanikul pisutki käegalöömismeeleolu maha tõmmata. Fakt on see, et valima ikkagi peaks, eks ole. Sakala oma lugejaid sedapuhku detailsete küsimustikega kiusama ei hakka, kuid toob mõne meelevaldse näite mäele pürgijate isikutüüpidest. Otsustagu igaüks ise, milliseid omadusi ta riigiaparaadi mutrikestelt ootab ning millise kolmekohalise numbrikombinatsiooni taha neid kõige enam koondunud on.