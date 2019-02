Lustijad on järvejääl käinud juba poolteist kuud.

Suure-Jaani järvejääl on entusiastid koos vallavalitsusega aastaid korraldanud perepäevi. Sel pühapäeval kella 12-st on taas kord vallarahva perepäev uiskudel. Võitlus selle nimel, et jää saaks sile, käib aga tänaseni.