Ilmselt nii mõnigi viljandlane saab tänase paberlehe esiuudist lugedes teada, et tolle Helmut Hallemaa nime ja pilte kandva Volkswageniga, mida viimasel ajal linna vahel näha võib, on juriidiliselt kõik korrektne. Paljud teavad, et poliitiline välireklaam on praegu keelatud, aga ei ole kursis, et jutuks olev auto selle alla ei liigitu. Sellest annab tunnistust tõik, et viimastel päevadel on Sakala ajakirjanike tähelepanu mitu korda tollele sõidukile juhitud hüüatusega: «Vaadake, rikub seadust!»