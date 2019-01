USA ajutine asjur: Ameerika Ühendriikide side Eesti ja NATO-ga püsib murdmatu

Ameerika Ühendriikide Suursaatkonna ajutine asjur Elizabeth Horst, USA ajakirjanduses on kirjutatud, et president Donald Trump on korduvalt uurinud võimalust USA NATO-st välja viia . Kas Eestil, kelle julgeolek sõltub suuresti NATO-st, on põhjust muretseda?

Mida ma saan teile öelda – Ameerika Ühendriikide side Eesti ja NATO-ga püsib murdmatu nagu alati. Ma olin kaks nädalat tagasi Washingtonis ja USA välisminister Mike Pompeo kutsus kokku kõik suursaadikud. Tema sõnum oli see, et alliansid on alati olulised. Kui meil on probleem või kriisiolukord, otsime abi oma liitlastelt. Seda on tähtis meeles pidada. Meie pühendumus liitlastele on alati olnud tugev – seda ütles ka Pompeo kaks nädalat tagasi.