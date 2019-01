Rain Hüva: linn peaks alustama spahotelli arendajatega läbirääkimisi  

Rakvere Aqva Spa omanike kavatsus rajada veekeskus Viljandi järve äärde tooks Hüva sõnul juurde 150 töökohta, tõstaks keskmist palka, mitmekesistaks töökohtade valikut, suurendaks tööhõivet ning tooks Viljandisse uusi elanikke. Sama oluline kui lisanduvad otsesed töökohad on ka väljastpoolt tulevate klientide siia jäetav raha, mis toidaks meie teenusesektorit: taksojuhte, restorane, teatrit ja muud. Kui iga turist jätab 30 eurot Viljandi teenusesektorisse, lisanduks 70 000 külalise puhul aastas 2,1 miljonit eurot.

Ettevõtja meelest ei saa linnavalitsus tegelda üksnes raha jagamisega, vaid peaks ka ettevõtluskeskkonda arendama, sest nii linnal kui vallal on hädavajalik kasvatada tulusid. Selles on kõige tähtsam linna ja valla kodanike makstud tulumaksu summa. Seda mõjutavad kaks komponenti: töötavate inimeste arv ja keskmine palk, mis omavahel korrutatakse. Parima tulemuse saavutamiseks on vaja suurendada mõlemat komponenti.