Liverpooli sats sai Viljandi näitlejaga lisa

“See päev, kui tuled teatrisse "Meistrite liiga" etendust mängima ja sind ootab valvelauas pakk vanalt healt Inglismaalt ning selgub, et Liverpooli jalkameeskonna ametlik sponsor New Balance saatis ühele segasele Viljandi vanamoorile nimelise jalkasärgi. Ei teagi nüüd, kas ma olen maailma vanim influentser või lihtsalt üks õnneseen? Igal juhul: Sänk you veri meni, New Balance!” kirjutas Komissarov oma Facebooki lehel.