Kui tuli teade, et ainus Viljandi ujula hankel pakkumise teinud ettevõte küsib ujula eest Viljandi linnalt ja vallalt kokku 450 000 eurot aastas, olin mina üks neist, kes toetas Sakala neljapäevases juhtkirjas võetud seisukohta, et Viljandi järve äärde kavandatud spaahotelliga on nüüd lõpp. Pakkumises olnud summa oli see, mis pani esimest emotsiooni just sellisena välja kuulutama.