Kergejõustiklased kogunevad viilhalli

Viljandimaa meestest on edukaim kergejõustiklane olnud Kristjan Kull, kes on aastatel 2005–2014 pälvinud 10 meistritiitlit.

Laupäeval kell 11 antakse Viljandi Paalalinna viilhallis 20. Viljandimaa täiskasvanute talviste kergejõustikuvõistluste avapauk. Peakohtunik Aivar Hommiku sõnul on 2000. aastal valminud viilhallis võimalik joosta 40 meetri sprindidistantsi, 50 meetri tõkkejooksu, tõugata kuuli ning teha kaugus-, kõrgus-, kolmik- ja teivashüpet. «Spordihall on aktiivses kasutuses olnud 20 aastat. Tänavu on lootust saada kulunud põrandakatte asemele uus ja seeläbi spordisõpradele paremad harjutamistingimused,» lausus ta.