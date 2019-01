Poliitikud, miks te solvate valijaid?

KUI RÄÄGITAKSE sellest, et suur osa meie pensionäridest on nõndanimetatud vaesusriskis või lausa vaesuses elama sunnitud, kõlab nii mõnigi kord vastuseks väide, et need, kes pole viitsinud (!) õppida ja töötada, peavadki saama väiksemat pensioni. Kui sellise jutuga tuleb lagedale vaevu bakalaureusekraadi saanud noorpoliitik, siis ei tea, kas nutta või naerda. Suures osas magistrikraadiga õpetajad ja lasteaednikud, kes on oma elust aastakümneid pühendanud laste kasvatamisele, harimisele ja arendamisele ning enda erialasele täiendamisele, võivad olla põhjusega nördinud.