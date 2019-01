Longuspäine põlvkond

Tollal oli see paeluv tegevus: uurida tähekaardi abil tähtkujusid, otsida planeete ning ­oodata, mil mõni langev täht silmapiiril vilksatab. Oli vaimne lähedus kahe noore vahel. Kui toda ühist huvi tähtede vastu ühe sõnaga kokku võtta, oleks see sõna «religioosne».

MAAILMARUUM ON nii suur, sügav ja kauge minevikuga moodustis, et inimese mõistus seda hoomata ei suuda. Usun, et mõnigi inimene peale minu on end sellegipoolest ajanud hulluks küsimustega, mis oli enne Suurt Pauku, mis oli veel enne seda ning kuidas see omakorda alguse sai.

Enamik inimesi lööb tõe otsingul käega ning elab oma tavapärast elu edasi. Ometi oleme kellegi või millegi poolt loodud. Ei ole tähtsust, kas looja oli elusolend või mitte, samuti sellel, kas tal oli meie arusaama järgi mõistus või mitte. Me oleme kõik Looja lapsed.

Kogu päikesesüsteem töötab kui kellavärk. Igal planeedil on oma ülesanne liikuda ümber päikese, iga komeet, mis maailmaruumis on, järgib oma trajektoori. Planeet Maa on oma päikesesüsteemis suur ime: tänu soodsatele tingimustele on siin tekkinud elu.

Kõik elus ja elutu siin maal on kosmilist päritolu. Inimese teadvuski on osa suurest universumist, see on kooskõlas loodusega.

«Kultuur asub majandusest ja poliitikast ülesvoolu ning kui see mürgitatakse, siis joovad ka majandus ja poliitika allpool mürki.» Sellise mõtte käis välja üks minu maailmavaateline eeskuju. Mina saan tollest lausest aru nii, et kui üks tsivilisatsioon praktiseerib surmakultuuri, mürgitades oma terve mõtlemise, on varsti ka praktiseeritav poliitika selline, et vohama hakkavad universumi seadustega vastuolus olevad ideed. Hereesiast pakatavad õpetused, mis on fundamentaalselt erinevad nendest, millega traditsionaalne maailm on harjunud.

Ammu kehtiv tõde on, et impeeriumid hakkavad lagunema moraalselt. Rooma impeerium on vaid üks näide, lähiminevikust saab tuua näitena rahvussotsialistliku Saksamaa. Saksa impeeriumi allakäigu tegelik põhjus peitus Kolmanda Rei­chi ebamoraalsuses, jumala ehk teisisõnu universumi seaduste hülgamises.

Niimoodi on läinud ka praeguse Euroopa Liiduga, mille liidrid on end ülendanud millekski kõrgemaks, võõrdunud oma rahvast ning vaatavad oma ametnikele ülevalt alla.

KOKKUVÕTTES: POLE mõtet rääkida majanduskasvust ega poliitilise kultuuri parandamisest enne, kui me ühiskonnana ei tunnista kõrgemalt tulenevat eetikakoodeksit ega viljele elukultuuri. Alles siis, kui meil on rahvana tugev selgroog ja suudame vaadata üles, saame rääkida iseseisvast Eestist. Me ju ei taha manduda nutisõltlasteks – longuspäiste inimeste põlvkonnaks.