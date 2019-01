Ugala tuleb kolme kuu jooksul välja kolme uue lavastusega

Ugala teatri avalike suhete juhi Mari Nurga sõnul tõotavad lähematel kuudel Ugalas publiku ette jõudvad lavastused tulla väga eriilmelised, ent ühise nimetajana saab välja tuua selle, et need on pikalt planeeritud ja väga oodatud. Ugala kevadhooaja uuslavastused räägivad eluraskustesse sattunud inimestest, kes ometi pole kaotanud lootust ja haaravad vaataja oma otsingutesse.

Veebruaris lavale jõudev Andres Noormetsa lavastus "Surmkindlad asjad siin elus" räägib hingemineva loo armastustusest kodusõjas ja lühiühendustest paradiisis.

"Ma loen oma töös kümneid näidendeid aastas ja julgen täie kindlusega öelda, et "Surmkindlad asjad siin elus" on parim näidend, mida ma viimastel aastatel lugenud olen,” kinnitas Ugala dramaturg Liis Aedmaa Austraalia näitekirjaniku Andrew Bovelli teksti kohta. "Ääretult hingeminev perekonnalugu!"

Märtsis jõuab suurele lavale peagi ametist lahkuva Ugala loomingulise juhi Ott Aardami autorilavastus "Toru. Krossides läbi elu", mis on talle omase sooja huumoriga sissevaade ühe väikese maakoha ellu Eestis aastal 2019. Inimesed, kes tegelikult tahaksid lihtsalt oma kodus oma elu elada, on sunnitud rinda pistma arendustega, mis kusagilt kõrgemalt nende maale on toodud ja millest nemad ise justkui mingit kasu ei saa.