Viljandi suudab hädaolukorras pakkuda ajutist peavarju tuhandele inimesele

Käesoleval aastal on Konovalovi kinnitusel kavas koostada hädaolukorra lahendamise ja ressursiplaan, teha ennetusnõustamisi ning kinnitada elutähtsate teenuste toimepidevuse plaanid. Lisaks on kevadel kriisikomisjonil plaanis korraldada lauaõppus. Komisjoni juhi linnapea Madis Timpsoni sõnul on omavalitsuse kohustus mõelda ette igale ohuolukorrale.

"Viljandi linn on hubane ja ohutu. Sellest hoolimata on oluline, et kriisid meid ootamatult ei tabaks ja hädaolukorras teaksid nii tavakodanikud kui organisatsioonid, kuidas käituda," rääkis linnapea. "Linna kriisikomisjon nende küsimustega tegelebki. Julgen öelda, et meie riskid on hästi maandatud ja teame, mida kriisi korral ette võtta."