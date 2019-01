Juhatuses tülli pööranud Viljandimaa keskerakondlasi valiti juhtima Jaak Aab  

"Mul on hea meel, et vaatamata juhatuse töö ajutisele seiskumisele on Viljandimaa keskerakondlased olnud aktiivsed ja panustanud Keskerakonna jätkamisse peaministrierakonnana ka järgmises riigikogu koosseisus," sõnas Aab ja lisas, et viimane kuu enne valimisi saab olema töökas ning ta loodab kõigi erakonnakaaslaste toetust valimiskampaaniale. "Vaid Keskerakonna võidu puhul saame olla kindlad, et tõstetakse pensioni, vähendatakse ravijärjekordi ja säilib tasuta ühistransport, mis on toonud paljudele maapiirkonna inimestele olulise rahalise säästu."