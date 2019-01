«Ma arvan, et see, kuidas me mänginud oleme, vastabki sellele tasemele,» nentis Viljandi HC peatreener Marko Koks, kuid lisas, et päris nende tase tabeli viies positsioon siiski ei ole. «Esimeses ringis saime kaks kaotust ja viigi, mille oleks saanud enda kasuks pöörata. Kui need välja arvata, siis ülejäänud kohtumistes oleme oma taseme välja mänginud. Võitsime HC Tallinnat ja Kehraga pole ka ühte auku olnud.»