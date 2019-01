Bussid hilinevad kehvade teeolude tõttu

Atko Bussiliinide Viljandi osakonna peadispetšer Ulvi Jõhve ütles, et buss number 18 hilines 18 minutit, number 52 seitse minutit, number 46 viis minutit ja number 25 viis minutit. Samuti võivad hilineda linnaliinibussid number 2 ja 9. Jõhve ütles, et olukord muutub pidevalt.

Maanteeamet andis teada, et põhi- ja suuremad tugimaanteed on lumised. Teedel püsib jäiteoht ja paiguti on nähtavus halb. Ilmaprognoosi kohaselt jätkub lumesadu õhtul ja öösel üle Eesti.