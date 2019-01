Viljandi koolid vahetavad sel nädalal õpilasi

Kesklinna kooli huvijuhi Elina Tirgo sõnutsi korraldatakse koolivahetust eelkõige selleks, et õpilased saaksid uusi kogemusi. "Iga õpilane arvab, et teises koolis on parem, ja sel nädalal on võimalik saada kogemus teise kooli õppesüsteemist ja -metoodikast,

lisaks uusi tutvusi ja kontakte."

Tirgo selgitas, et õpilane teeb avalduse, millisesse kooli ta tahaks minna, ja koolid vaatavad, millised võimalused selleks on. Et klassid on suhteliselt täis, vahetavad koolid omavahel umbes sama palju õpilasi. "Kesklinna koolist läks mujale seitse õpilast ja vastu tuli kaheksa. Jakobsoni kool võttis sel aastal rohkem õpilasi ja Paalalinna kooli läks vähem."

Tirgo ütles, et õpilane osaleb sajaprotsendiliselt kooli töös ja saab osa võtta sealsetest üritustest. Sellega kaasnevad ka kodutööd ning tuleb arvestada, et oma kodukoolis peab kontrolltööd hiljem järele tegema, rääkis Tirgo.