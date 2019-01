Kaht tublit viljandlast tunnustatakse teenetemärgiga

Postiautomaate ja -roboteid tootva Cleveroni juhti Arno Kütti tunnustatakse Valgetähe IV klassi teenetemärgiga. Cleveron valiti mullu aasta ettevõteks ning see on pälvinud palju tähelepanu pakirobotitega, mida kasutab maailma suurim kaubamajade kett Walmart. Lisaks paljule muule on Arno Kütt 1990. aastate algusest vedanud mitut Viljandimaa kaalukat ettevõtet.

Arno Kütt ütles, et tunnustus tuli suure ja meeldiva üllatusena. "Täiesti ootamatu, ei osanud isegi arvata ega mõelda sellist asja," lausus ta. "Koosoleku ajal hakkasid telefoni tulema sõnumid õnnitlustega. Alguses ei saanud ma aru, mille eest õnnitleti. Ma pole veel ühtki uudist lugenud ja pole seni päris täpselt aru saanud, mis asi see on. Sihuke uskumatu tunne on."

Arno Kütt FOTO: Marko Saarm

Füüsikaõpetaja Lilian Tambek saab Valgetähe V klassi teenetemärgi. Ta on Taibukate Teaduskooli juht ning selle õpilaste tegevus on saanud mitmel korral üleriigilist tunnustust. Kauaaegse pedagoogina on Tambek andnud tugeva panuse andekate õpilaste harimisse ning ta oli mullu üks Viljandimaa aasta õpetaja laureaatidest.

Lilian Tambek ütles, et uudist kuuldes tulid talle pisarad silma. "Kõigepealt ma ei uskunud ja kontrollisin ise järele. Aga loomulikult olin õnnelik, sest ma natuke mõtlen, et väärin seda. Näen tööga suurt vaeva, näiteks kõige muu kõrval igasuguste projektide kirjutamisega raha saamiseks." Tambekil jookseb pedagoogina 56. aasta ning ta lisas, et on tunnustuse eest ääretult tänulik. "Igale inimesele meeldib, kui teda kiidetakse."

Lilian Tambek FOTO: Marko Saarm

Valgetähe teenetemärk antakse riigi või kohaliku omavalitsuse teenistuses olevatele isikutele majanduses, hariduses, teaduses, kultuuris või spordis osutatud teenete ja saavutuste eest. Valgetähe teenetemärgil on seitse klassi.