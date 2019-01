Viljandi pärimusmuusika festivali ametlik õlu hakkab tulema Tankeri pruulikojast  

Folgi õlle tootmisõigused võitnud Tankeri pruulikoja juhi Jaanis Tammela sõnul saadi õlle tegemiseks inspiratsiooni nii Tšehhi kui ka Saksa õllekultuurist. Ta rääkis, et Viini laagri tüüpi võiduõlu on lihtne ja kerge, samas maitsekas ja tasakaalus. "Oleme saanud inimestelt palju tagasisidet, et õlu võiks olla veelgi kergem ja mahedam. Kõnealuse õlle puhul me seda silmas pidasimegi," rääkis Tammela.