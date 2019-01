Lauljanna Hedvig Hansoni peret tappa üritanud mees läheb kaheksaks aastaks trellide taha

Aivar Visnap tunnistati kohtus süüdi Hedvig Hansoni ja tema pere mõrvakatses, samuti kehalises väärkohtlemises. Ühe kannatanu suhtes Visnapile esitatud mõrvakatse süüdistus tõendamist ei leidunud. Samuti ei leidnud kehalise väärkohtlemise süüdistuse puhul tõendamist see, et see oli toime pandud sõltuvussuhtes.

Visnap ise süüdi ei tunnistanud. "Bullshit," teatas ta pärast otsuse väljakuulutamist. "Mina pole seda maja põlema pannud." Visnapi seletusel nägi tema ööl vastu 7. juulit naabri maja juures kuma ja läks hoopis maja kustutama, mitte süütama. Ta lisas, et kavatseb kindlasti kohtuotsuse ringkonnakohtus vaidlustada.

Viljandi kohtumajas kuulutati täna välja Tuhalaanes lauljanna Hedvig Hansoni perekonda tappa püüdnud Aivar Visnapile määratud karistus. FOTO: Elmo Riig / Sakala

Esitatud süüdistuse järgi oli minimaalne vangistuse pikkus kaheksa aastat. Maksimaalselt saaks kohus selle teo eest määrata eluaegse vangistuse.

Kohus leidis, et uuritud tõendid kinnitavad Visnapi süüd. Karistust mõistes arvestas kohus, et mõrvakatses on Visnapi süü keskmisest suurem, sest hetkel, kui ta maja süütas, viibisid seal lisaks täiskasvanutele veel ka kaks last ning süüteo pani ta toime kavatsetult. Kohus kergendas karistust, sest tegu jäi katsestaadiumisse. Mõrvakatse süüdistus ei leidnud tõendamist majas viibinud kannatanu tuttava mehe suhtes.

Kehalise väärkohtlemise episoodides põhjustas süüdistatav oma käitumisega kannatanule nii füüsilist valu kui ka tervisekahjustused, mistõttu kohus leidis, et Visnapi süü ei ole väike, vaid see on vähemalt keskmine.

Kannatanud süüdistatava vastu kahjunõudeid ei esitanud. Menetluskuludena peab süüdistatav riigi tuludesse tasuma kokku 1867 eurot.

Prokuratuuri esitatud süüdistuse järgi valas Aivar Visnap 7. juulil 2018 tahtliku tapmise eesmärgil öisel ajal bensiiniga üle kannatanule kuuluva Viljandimaal asuva elamu trepi ja osa seinu, olles teadlik, et majas viibib kannatanu koos kahe alaealise lapsega. Samuti viibis majas kannatanu tuttav mees. Seejärel süütas süüdistatav maja ja põhjustas reaalse ohu kannatanute elule, tervisele ja varale. Pärast maja süütamist summutas kannatanu tuttav leeke, kuid süüdistatav püüdis teda takistada. Tapmine jäi lõpule viimata, kuna kannatanu tuttaval õnnestus osaliselt tuld kustutada ja kohale saabus Päästeamet.

Samuti süüdistati Visnapit korduvas vägivalla kasutamises oma elukaaslase suhtes.

Visnap on varem kriminaalkorras karistamata. Kriminaalasja arutati kannatanute huvides kinnisel istungil. Kohtuotsuse kuulutamine oli avalik.

Viljandi kohtumajas kuulutati täna välja Tuhalaanes lauljanna Hedvig Hansoni perekonda tappa püüdnud Aivar Visnapile määratud karistus. FOTO: Elmo Riig / Sakala

Süüdistuse kohaselt valas Vinsap mullu 7. juulil tahtliku tapmise eesmärgil öisel ajal bensiiniga üle kannatanule kuuluva elamu trepi ja osa seinu, olles teadlik, et majas viibib kannatanu koos kahe alaealise lapsega. Samuti viibis majas kannatanu tuttav mees. Seejärel süütas süüdistatav maja ja põhjustas reaalse ohu kannatanute elule, tervisele ja varale. Pärast maja süütamist summutas kannatanu tuttav leeke, kuid süüdistatav püüdis teda takistada. Tapmine jäi lõpule viimata, sest kannatanu tuttaval õnnestus osaliselt tuld kustutada ja kohale saabus päästeamet. Sellega pani süüdistatav toime tapmise katse üldohtlikul viisil ehk mõrvakatse.

Samuti on mees süüdistuse kohaselt oma elukaaslase suhtes korduvalt vägivalda kasutanud.