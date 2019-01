Üks eluline teema, mis Tallinnas sündinud ja üles kasvanud, ent aastate eesti Viljandimaale kolinud Ain Ostrale muret teeb, on elu koondumine pealinna. Ta märgib, et isegi Eesti julgeolek võidab sellest, kui igas maanurgas on inimesi.

FOTO: Marko Saarm