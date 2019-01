Vastulause Mait Allase arvamusloole

MULLE TUNDUB, et noorpoliitik Mait Allas ei oska eelarvet lugeda. Viljandi vallavolikogus teisele lugemisele esitatud 2019. aasta eelarve projektis ei ole kirjas investeeringut Viiratsi vana vallamaja renoveerimiseks. See tähendab, et 2019. aastal seisab see hoone tühjana edasi. Eelarve projekt toetab liitumislepingus kokkulepitud tegevusi ega ole lepinguga vastuolus.