Seadused Viljandi valda ei takista

Nüüd valmistutakse vastu võtma liitumislepinguga vastuolus olevat eelarvet. Vallavalitsuse tegevusest jääb mulje, et seadused teda ei takista, ta teeb ikka nii, nagu soovib.

Vallavolikogu koguneb 2019. aasta eelarvet menetlema homme, kuid vastuvõtmise korral oleks see seadusevastane ja tuleks tühistada. Nimelt näeb eelarve ette Viiratsi vana vallamaja uueks vallamajaks renoveerimise projekteerimiskulusid. Liitumisleping sätestab selgelt ja ühemõtteliselt, et tolles hoones peavad 2021. aasta oktoobris (kui liitumislepingu kehtivus lõpeb) olema sotsiaalkorterid.

Remargi korras olgu lisatud, et liitumisleping on õiguslikult siduv dokument. Oma avalikus kirjas volikogudele juhtis sellele teemale tähelepanu ka riigihalduse minister Janek ­Mäggi, toonitades, et liitumislepingut muutmata ei ole võimalik selle lepinguga vastuolus olevaid eelnõusid vastu võtta (vaata 2018. aasta 18. novembril Sakala digilehes ilmunud artiklit «Minister tuletab valdadele ja linnadele meelde, et ühinemisleping pole suvaline paber» – toimetus).

Juhtisin vastuolule tähelepanu eelmisel vallavolikogu istungil ja mulle kinnitati, et valmistatakse ette liitumislepingu muutmist. Reaalsus on, et volikogu liitumislepingu muutmist ei aruta. See tähendab, et tal ei ole õiguslikult mingit alust eelarvet vastu võtta.

Pöördusin vallavalitsuse poole kirjaliku küsimusega, miks kiirustatakse vallamaja Viiratsisse kolimisega, kui Viljandisse luuakse koos linnaga ühisameteid ja Viljandis leidub ka lisaruumi. Vallavalitsus vastas, et vallamaja Viiratsisse rajamine on volikogu otsus ja tema lähtub sellest. Ühtlasi märgiti, et ühisprojekt lükati käima alles jaanuaris.

Olgu mainitud, et volikogu on vallamajaga seoses otsustanud kaht asja. Esiteks: vallamaja ei pea tingimata asuma Viljandis. Ja teiseks: vallavalitsusel on õigus teha ettevalmistustöid Viiratsi vana vallamaja ümberehituseks Viljandi vallamajaks. Kuigi ka volikogu protokolliline otsus anda valitsusele õigus teemaga edasi minna on liitumislepinguvastane, ei ole volikogu teinud otsust vallamaja Viiratsisse kolida.

ISEENESEST ON vallavalitsusele ruumi juurde vaja ja Viiratsi polekski nii halb lahendus, kui jätta kõrvale raha, mis selleks kulub. Praegu on kulu hinnatud 1,7 miljonile eurole, mis on üüratu summa. Võrdluseks võib tuua, et 2021. ja 2022. aastaks on Viljandi vallavolikogu otsustanud investeerida valla raha (loe: maksumaksja raha) vaid 1,3 miljonit eurot. Kahel aastal kulub kõikide vallas elluviidavate objektide peale vähem raha kui uuele vallamajale! See on ebaõiglane ja mitteheaperemehelik käitumine vallarahva rahaga.