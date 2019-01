Repliik. Natuke hiljem on parem

Sotsiaalministeeriumis valmiv eelnõu sätestab muu hulgas koolipäeva algusajaks kell üheksa. Kui mina keskkoolis käisin, pidin iga päev ärkama enne seitset ja seda aega ma taga ei igatse. Hulk uuringuid on näidanud, et kui inimene hommikul kauem magab, on ta päeva jooksul produktiivsem ja jõuab rohkem. Oma kogemuse põhjal tunnen, et täpselt nii see ongi. Varahommikul ärgata ja esimestes tundides keskenduda oli raske isegi siis, kui olin saanud öösel magada kaheksa-üheksa tundi, mis peaks noorukile piisav olema.