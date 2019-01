Ugala uueks juhiks kandideerib kolm inimest

Juhatuse liikme valib sihtasutuse Ugala Teater nõukogu. Selle esimees Hillar Sein ütles, et kuna kandideerimine alles lõppes, pole nõukogu veel kogunenud ning kindlasti on kavas otsust arutada ka teatri töötajatega.

Sein ei soovinud veel öelda, kas kandidaatide seast paistis kohe silma keegi, kes kindlasti teatrijuhiks sobib. Tema sõnutsi on kolme seas nii teatriinimesi kui ka väljastpoolt tulijaid. "Ei ole küll põhjust, et peaks konkursi uuesti korraldama," rääkis Sein. "Nõukogu loeb praegu nende kolme kandidaadi visioone. Võtame kõike samm sammu kaupa."

Hillar Sein selgitas, et järgmiseks arutab nõukogu omavahel, keda kutsuda vestlusele. Seejärel peetakse teatri töötajatega nõu ning siis hakatakse kandidaatidega vestlema. Uue juhi tööleasumise aeg on 1. juuli ning tema volituste tähtaeg on viis aastat. "Nõukogu võtab aega, meil ei ole vaja praegu tormata, aga loomulikult ei kavatse me ka põhjendamatult venitada,“ ütles Sein.