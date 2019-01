Kuula, kuidas kõlab Stefani "Eesti laulu" võistluslugu Púr Múddi esituses

"Et osalesime "Eesti laulul" 2016. aastal, hoiame seniajani konkursil silma peal. Remixi tegemise mõte tuli meil kohe kui seda lugu kuulsime," rääkis Rõõmus ja lisas, et kuna Stefani versioon on ballaad, siis tundus algusest peale neile huvitav sellelest just kiirem ja raadiolikum versioon teha.

Nagu Púr Múdd on ka Stefan Airapetjan pärit Viljandist. Just siin moodustas Stefan ansambli Vaje, kellega tuli eelmise aasta "Eesti laulul" kolmandale kohale looga "Laura (Walk With Me)". Nüüdsest on Airapetjan keskendunud soolokarjäärile.