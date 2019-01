Rakvere Aqva Spa & Hoteli kõrval kavatseb ujula ja veekeskuse riigihankel osaleda üks salapärane ettevõtja, kellest hanke korraldaja veel rääkida ei tohi. Pilt on tehtud Tartus Aura Keskuses ja on illustreeriv.

Eelmise nädala lõpul jõudis lisaks esimesele pakkumisele Viljandi linnajuhtideni palve vähemalt ühelt ettevõtjalt, et nad veekeskuse konkursi lõpptähtaega kahe päeva võrra pikendaksid. See tähendab, et reedel linnale oma hinnapakkumise teinud Rakvere Aqva Spa & Hoteli kõrvale võib ­oodata konkurenti.