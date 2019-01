Maailma vokaalmuusika üks tippkoosseis m-pact laulab täna Viljandis

San Francisco Chronicle’i arvustaja sõnul üheks maailma parimaks popdžässansambliks nimetatud vokaalgrupp on kogunud tormilises tempos rahvusvahelist tuntust alates grupi loomisest 1996. aastal.

Paar aastat tagasi uuenes suuresti ansambli koosseis, loomulikult konkursi korras, ja soovijaid oli üle paarituhande – mitte koosseisu tervikuna vaid vakantsele häälerühma esindaja kohale. Oli «materjali», millest valida ja mullu ilmunud «Wonderful World» pälvis uskumatu publikumenu.

Kui muusikas saaks pidada edetabelit, siis popdžässi a capella-koosseisudest võiks mainida võrdlusena ehk ansambleid Take 6 ja New York Voices. Ja muidugi Manhattan Transferit, kelle vokaalseaded seadis ilmakuulsaks Cory Allan, looja, kes praegu tegutseb m-pacti uue ilme loomise ja muusikaliste seadetega. Viljandi kontserdil kõlab suuresti viimase helikandja materjal, seega nii džässistandardeid kui The Beatelsi lugude töötlusi.

Seattle’ist pärit ja praegu Los Angeleses resideeruv m-pact hüpnotiseerib publikut laitmatu vokaaltehnika ja erakordselt põnevate seadetega. Nad esitavad popmuusikat, džässi, evergreen’i loomuliku lavalise vabadusega ja kui vaja, siis ka tantsulise liikumise saatel.

Nii kriitikud kui publik kiidavad ansambli erilisi hääli ja seadeid. Selle tõestuseks on ka auhinnad – aastail 1996 ja 1997 pälvis m-pact prestiižikal a cappella-festivalil «Harmony Sweepstakes» parima vokaalansambli ja publiku lemmiku tiitli. 1999. aastal lisas ajakiri Billboard neile parima uue ansambli tiitli. 2001. aastal nimetati nad aasta artistiks SAMIE auhindade jagamisel ning aastate 2002-2003 jooksul on nad hääletatud parimaks džässvokaalgrupiks rahvusvahelisel ACA (A Capella Community Awards) konkursil. Mitmesuguseid tunnustusi ja auhindu on jagunud käesoleva ajani.