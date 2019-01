Viljandi Tulevik noppis kolmandast mängust teise võidu

Pärast poolajapausi sai Indrek Ilves puhkama ja mängu sekkus Herbert Velleste. Teisele poolajale tuli Pärnu veidi teravama häälestusega ning üritas mängus initsiatiivi endale haarata. Kohati ning Tuleviku meeste väikese abiga see neil ka õnnestus, kuid Tulevik seisis kaitses kindlalt. Päriselt mängu sisse said pärnakad alles pärast 62. mänguminutit, mil Sander Post tegi korraga viis vahetust ning asendas kaitseliinis Gustav-Hendrik Seederi ja Mark Eduri (asemele vastavalt Janno Lukas ja Siim Saar) ning keskväljal Tanel Langi, Lauri Eluri ja Rasmus Allese (asemele vastavalt Arlet Hunt, Rainer Rüütel ja Karl-Rudolf Org), nagu kirjeldas mängu käiku Viljandi jalgpalliklubi Tulevik kogukonnajuht Marek Tiits.

Tuleviku peatreener Sander Post jäi meeste esitusega Pärnu vastu igati rahule, kuigi nentis, et Pärnu lubati mängu tagasi oma rutakusega. «Esimene poolaeg oli täielikult meie kontrolli all ja Pärnul polnud mitte mingeid võimalusi,» nentis Post. «Teisel poolajal aga kiirustasime mängu ülesehitusega ning otsisime lihtsate lahenduste kasutamise asemel ülemäära keerulisi. Sellega andsime Pärnule ise võimaluse mängu tagasi tulla. Mänguliselt nad meid üle ei mänginud.»

Vahetustega kaotatud rütmi peab peatreener paratamatuseks. «Treeningmängud, kõik peavad saama mängida ja mul on meestest ülevaadet vaja. Selge see, et Viljandi-sugusel satsil ei ole võtta kahtkümmet ühesuguse tasemega meest, nii et seda väikest äravajumist oli oodata, aga kokkuvõttes on kõik okei.»