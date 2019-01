Sakala aasta töötajad on Marko Suurmägi ja Katri Henga

Marko vastutab Sakala uudistekülgede koostamise eest, kuid kirjutab ka ise väga palju. Sakala peatoimetaja Hans Väre ütles preemiat Markole kätte andes, et selle tõi talle pühendunud töö. Marko Suurmägi on ainus Sakala töötaja, kes on saanud juba kolm «Muusat». Esmakordselt pälvis ta selle auhinna 2006. aastal ning eelmine «Muusa» jõudis tema kätte 2014. aastal.