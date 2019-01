Kas see, keda välimuse ja eluviisi põhjal nimetatakse eluheidikuks, aga kes on mitu kuud elanud umbes samasuguse sõbramehe korteris, on kodutu? Aga kui sõber ta homme välja viskab? Kas see, kes elab ja on kirjutatud sisse majja, kus pole kütet ega elektrit ning kuhu puhtust armastav inimene ei taha jalgagi tõsta, on kodutu? Kelle kodutu on sihitu rändaja, kes pesitseb ettejuhtuvas kohas kord siin-, kord sealpool Viljandi linna piiri, aga kes ametliku sissekirjutuse järgi on hoopis saarlane?