Vanemprokurör Toomas Liiva lubas, et süüdistaja küsib ründajatele maksimaalselt ranget karistust.

Prokuratuur on seisukohal, et kolmapäeval Viljandis Männimäel Rimi parklas asetleidnud rünnak, kus avalikult urineerinud mehed ründasid ja peksid neid korrale kutsunud meest, on räige kuritegu, mis peab saama karmi karistuse.