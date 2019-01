Rakvere teatri jõululugu lastele on klassikaline Pipi (Karolin Jürise) lugu koos kõikvõimalike krutskite ja tempudega. On laulud, on tantsud, on härra Nilsson ning kaabakad Kõva-Karlsson ja Blom. Pipit tutvustab lapsele hea meelega iga vanem, sest sellelt ausalt ja suure südamega tüdrukult on õppida nii väikestel kui ka suurtel.