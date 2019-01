Laura Kalle on Ugalas näitleja ja dramaturgina töötanud 2016. aastast. Taustal oleval riiulil on üle tuhande plaadiümbrise, mis lavastuse «Once» tarbeks annetajate abiga kokku korjati.

Muusikali naispeaosalist ehk noort tšehhi immigranti kehastab Ugala näitleja Laura Kalle, kes tunnistas, et see roll on tema senise karjääri suurim ja olulisim.