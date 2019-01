Valencia treenerite tunnustuse pälvinud Karl Sebastian Puustusmaa ja Silver Ilter on Viljandi Tuleviku 2006. aastal sündinute grupi poisid, kes harjutavad teeneka treeneri Leo Ira käe all. Kui möödunud aasta augustis Viljandis laagrit peeti, jälgisid Sergio Chulvi ja Ignacio Tarin kõiki lapsi viie päeva jooksul väga terase pilguga. Laagriliste peaauhinnaks väljapandud viiepäevane reis Hispaaniasse Valencia klubi juurde pidi antama neile, kes ei paista laagripäevade jooksul silma mitte üksnes jalgpalliliste oskustega, vaid ka oma käitumisega mänguväljakul, suhtumisega treeningukaaslastesse ning üldise spordimeheliku hoiakuga. Just Karl Sebastian Puustusmaa ja Silver Ilter täitsid need tingimused kõige paremini.