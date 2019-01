Tänaval urineerinud mehed peksid korralekutsuja läbi

Sündmuskohal pidas politsei kinni ühe ründajatest, 39-aastase mehe, ning kohtu loal võeti ta juba neljapäeval vahi alla. Uurijad tegid omakorda kindlaks ja pidasid neljapäeval kinni ka teise ründaja, 43-aastase mehe, kelle vahistamise otsustab kohus reede pärastlõunal. Mõlemad on kohalikud inimesed, kes on erinevate süütegudega olnud ka varem politsei huviorbiidis.

"Mis puudutab julgelt käitunud, kuid kahetsusväärse kallaletungi osaks saanud meest, siis ennekõike soovib politsei talle kiiret paranemist," lausus Margus Sass. Ta tõi vahejuhtumis kannatada saanud meest teistele linlastele eeskujuks. "Tema otsustav sekkumine selle nimel, et kõigil linlastel ja nende lastel oleks Viljandis mõnus ja turvaline elada, väärib tunnustamist."

Politsejuhi sõnul pole alati võimalik ette näha kõiki tagajärgi ning ta lisas, et kui on kahtlus, et korra jalule seadmine võib põhjustada ohtu sekkuja tervisele või elule, ei tasu liigseid riske võtta ning mõistlik oleks kohe politsei appi kutsuda.